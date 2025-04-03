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Россиянка думала, что помогает полиции, и лишилась 4 млн рублей

В Башкирии женщина лишилась 4 млн рублей, поверив лжесиловикам
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии мошенники убедили женщину «помочь следствию» и оставили ее без денег. Об этом сообщает УМВД республики.

Неизвестные связались с потерпевшей в одном из мессенджеров от имени ее руководителя. Аферисты сообщили, что со счета женщины якобы был осуществлен незаконный перевод средств и необходимо оказать содействие в раскрытии преступления.

На время «расследования» злоумышленники убедили уфимку «задекларировать» имевшиеся у нее сбережения. Горожанка собрала наличные в сумме 1,5 млн рублей и передала их курьеру по кодовому слову около своего дома. На следующий день ей позвонила якобы сотрудница банка, которая сообщила, что неизвестные на ее имя оформили кредит и необходимо его погасить.

В течение месяца мошенники обманным путем выманивали деньги у женщины. Доверяя незнакомцам, она занимала деньги у своих знакомых, а также оформляла кредиты. Полученные средства она переводила на неизвестные счета. Общий ущерб составил 4 млн рублей. Когда мошенники перестали выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Москвы лишилась двух квартир и более 40 млн рублей из-за мошенников.

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