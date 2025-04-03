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Выплаты беременным школьницам назвали защитной мерой

Проректор ВШЭ Овчарова: беременным школьницам необходимо помогать
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220 Selfmade studio/Shutterstock/FOTODOM

Выплаты забеременевшим школьницам, вставшим на учет в консультации, являются защитной мерой, заявила ТАСС проректор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Она отметила, что выплаты не созданы с целью увеличения рождаемости у школьниц.

«Если беременность произошла, нужно помогать. Также помощь не должна ограничиваться только денежной выплатой», — сказала она.

Также Овчарова добавила, что беременным школьницам нужна психологическая, бытовая и социальная поддержка, а выплата является «спасательным кругом».

«Перенос гораздо более существенной выплаты - материнского капитала - на первые рождения, не привел к буму ранних родов. Поэтому нет оснований полагать, что и эта мера поддержки спровоцирует молодежь на ранние рождения», — сказала она.

По словам Овчаровой, исследования НИУ ВШЭ показывают, что молодежь не воспринимает поддержку беременных как стимул для рождения.

«Такая мера была рекомендована регионам для поддержки молодых матерей — студенток очного обучения. Вопрос расходов, возникающих в связи с рождением ребенка, - ключевой, а в ряде случаев — определяющий, когда беременная женщина находится в состоянии репродуктивного выбора, связанного с сохранением ребенка», — заключила она.

Напомним, ранее в Орловской области установили единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности не только студенткам очной формы обучения, но и учащимся общеобразовательных организаций. Аналогичную меру поддержки ввели и в Кемерово.

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