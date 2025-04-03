Российские врачи спасли женщину с огромной кровопотерей из-за гигантской матки

В Ростовской области врачи спасли 46-летнюю женщину, у которой из-за гигантской матки была огромная кровопотеря. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Местная жительница в рамках диспансеризации пришла на прием к терапевту и пожаловалась на обильные маточные кровотечения, которые беспокоили ее на протяжении двух лет. Она отметила, что никаких болей при этом не было.

Пациентку направили в женскую консультацию, где ее осмотрел гинеколог. В ходе УЗИ выяснилось, что матка увеличена до гигантских размеров, и россиянке показана срочная операция.

Акушеры-гинекологи провели пациентке операцию. Вмешательство осложнил выраженный спаечный процесс, который был вызван воспалением в придатках. Все прошло успешно, и теперь женщина находится в удовлетворительном состоянии. Ее жизни больше ничего не угрожает.

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