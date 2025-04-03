В Воркуте подросток украл алкоголь и напал на продавца

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, который попытался ограбить магазин. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 15-летний подросток пришел в сетевой супермаркет, взял с витрины бутылку алкоголя и попытался покинуть торговый зал, не оплатив. Вора заметила продавец, женщина попросила вернуть похищенное.

В ответ подросток несколько раз ударил ее по голове, выронил украденное и сбежал. Личность грабителя быстро установили, было возбуждено уголовное дело о грабеже. Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что на Алтае мужчина украл деньги, чтобы вылечиться от алкоголизма. Нетрезвый обвиняемый проник в кабинет бухгалтера магазина строительных материалов, где раньше работал, и украл из сейфа 400 тысяч рублей. Вора удалось быстро задержать. На допросе мужчина признался, что планировал потратить деньги на лечение от алкоголизма в Алейске, но не удержался и пропил их. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти неизвестный в белых перчатках пытался ограбить банк, но испугался и сбежал.