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В Москве представлена новая книга Алексея Уразова

Историк Уразов выпустил книгу о холодной войне на Ближнем Востоке
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Новая монография российского историка Алексея Уразова под названием «От Суэца до Кэмп-Дэвида. Противостояние США и СССР на Ближнем Востоке в 1950–1970 гг.» опубликована в АСТ в рамках серии «Настоящая геополитика», сообщили в издательстве.

Отмечается, что книга посвящена анализу ключевых внешнеполитических тенденций холодной войны, разворачивающихся в одном из стратегически важных регионов мира.

Центральной темой работы стали характер и формы конфронтации между сверхдержавами — СССР и США — на территории Ближнего Востока в период 1950–1970 годов.

Как отметил автор, его работа является новым взглядом на динамику событий третьей четверти 20 века.

«На страницах книги вы найдете все - от деталей секретных переговоров Хрущева и Кеннеди, Косыгина и Джонсона, Брежнева и Никсона до описания молниеносных военных переворотов в Ираке, Сирии, Йемене, Ливии от сложных этноконфессиональных отношений в Ливане и Афганистане до деталей формирования стратегического союза западных нефтегазовых корпорация с монархиями Аравийского п-ова и Персидского залива», — сказал Уразов.

Он также отметил, что в новой книге читатели смогут найти ответы на многие вопросы, в том числе и помнит ли мир эпоху «дешевой нефти»?

Напомним, предыдущая работа автора, монография «Время перемен. Эволюция внешней политики США и Великобритании на Большом Ближнем Востоке в первые десятилетия холодной войны», была опубликована в 2019 году.

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