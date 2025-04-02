Россиянка избивала сына за просьбы уделить ему внимание и поплатилась в суде

В Пермском крае женщина избивала 11-летнего сына и укусила его за просьбы уделить внимание. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Все произошло в городе Кизеле. Мальчик просил свою мать уделить ему внимание, однако у той это вызывало лишь раздражение. В ответ женщина била его руками и один раз укусила за щеку. Не вытерпев насилия со стороны родительницы, ребенок пожаловался отцу и бабушке.

Отец мальчика, узнав о рукоприкладстве, подал заявление на развод и забрал сына к себе. После произошедшего ребенок наблюдается у врачей с сильными головными болями.

В отношении матери мальчика возбудили уголовное дело по статье об истязании. Ее признали виновной и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. С нее также взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 40 тысяч рублей.

Ранее мать пятерых детей развелась с мужем и стала избивать сына, который был на него похож.