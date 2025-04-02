Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избивала сына за просьбы уделить ему внимание и поплатилась в суде

В Пермском крае осудили женщину, бившую сына за просьбы уделить внимание
close
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае женщина избивала 11-летнего сына и укусила его за просьбы уделить внимание. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Все произошло в городе Кизеле. Мальчик просил свою мать уделить ему внимание, однако у той это вызывало лишь раздражение. В ответ женщина била его руками и один раз укусила за щеку. Не вытерпев насилия со стороны родительницы, ребенок пожаловался отцу и бабушке.

Отец мальчика, узнав о рукоприкладстве, подал заявление на развод и забрал сына к себе. После произошедшего ребенок наблюдается у врачей с сильными головными болями.

В отношении матери мальчика возбудили уголовное дело по статье об истязании. Ее признали виновной и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно. С нее также взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка в размере 40 тысяч рублей.

Ранее мать пятерых детей развелась с мужем и стала избивать сына, который был на него похож.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами