В Москве на улице Горбунова появится новый жилой комплекс

ГК «Основа» получила разрешение на возведение нового жилого комплекса «UNO.Горбунова» в Можайском районе Москвы, сообщает пресс-служба девелопера.

Отмечается, что проект будет реализован на улице Горбунова, владение 27, строение 1. Его общая площадь составит более 47 тыс. квадратных метров, из которых 27,3 тысячи отведено под жилые помещения.

Жилой комплекс будет состоять из двух корпусов: 35-этажной башни и дома переменной этажности (19–20 этажей). Так, первый корпус предназначен для коммерческой реализации квартир, а второй будет передан в рамках программы реновации жилищного фонда. В общей сложности в комплексе предусмотрено 544 квартиры, из которых 139 будут направлены в фонд реновации.

Как рассказал акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко, в 2025 году компания планирует вывести на рынок 4 проекта, и первый, в котором стартуют продажи – ЖК «UNO.Горбунова».

«Проект ЖК «UNO.Горбунова» станет четвертым по счету комплексом в нашей линейке домов UNO и будет построен на западе Москвы, который традиционно отличает обилие парковых зон, мест для отдыха, спортивная инфраструктура и многое другое», - отметил он.

В компании уточнили, что на территории комплекса предусмотрены коммерческие помещения, расположенные в стилобате, а также двухуровневый подземный паркинг на 165 машиномест и 56 кладовых помещений. Также предусмотрено 34 гостевых парковочных места на плоскостной парковке по внешнему периметру двора.

Придомовая территория будет включать в себя спортивные и детские площадки, зоны для отдыха, прогулочные дорожки и декоративные элементы ландшафтного дизайна.

В ГК «Основа» отметили, что расположение комплекса обеспечивает удобную транспортную доступность. так, до станций МЦД-1 «Сетунь» и «Немчиновка» можно добраться пешком, а до метро «Молодежная» — на автомобиле за 6 минут. Также рядом находятся МКАД, Можайское шоссе и проспект Багратиона.