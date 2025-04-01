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Пенсионерка тяжело ранила приятеля сына, который устроил скандал из-за прерванного сна

В Якутске женщина ударила ножом пьяного приятеля сына
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Shutterstock

В Якутске пенсионерка напала с ножом на пьяного приятеля сына, которому не понравилось, что его разбудили. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 66-летняя пенсионерка приехала в гости к сыну, который обещал помочь ей по хозяйству. В доме она застала пьяного сына и его нетрезвого приятеля. Женщина разбудила спящего гостя, недовольный мужчина в ответ схватил женщину за шиворот.

В ходе возникшей потасовки злоумышленница схватила нож и несколько раз ударила потерпевшего. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Его здоровью был причинен тяжкий вред. В отношении подозреваемой в нападении возбуждено уголовное дело, пенсионерке может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Воркуты получил 9 лет колонии за нападение на соседа с пилой. Пьяный обвиняемый поссорился с приятелем и напал на него в подъезде многоэтажки, мужчина избил и пытался распилить потерпевшего ручной пилой. Раненого нашли жители дома, его удалось спасти. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич сделал предложение возлюбленной и получил от нее удар ножом в сердце.

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