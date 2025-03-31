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В Малайзии мужчина привел домой «девушку», которая оказалась переодетым мужчиной в хиджабе

WOB: малайзиец привел домой девушку и узнал, что это переодетый мужчина
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В Малайзии мужчина привел домой «девушку», которая оказалась переодетым мужчиной в хиджабе, пишет World of Buzz.

В малайзийском городе Понтиан произошел необычный инцидент. Местный житель привел домой свою новую подругу, с которой познакомился через приложение для знакомств, но семейное знакомство обернулось громким разоблачением. Под традиционным мусульманским хиджабом и паранджой женщины скрывался мужчина.

Как рассказала в соцсетях сестра обманутого мужчины, ее брат три недели общался с девушкой по имени Хидайя в соцсетях. Новоиспеченная подруга представилась сиротой из Сабаха, которая сейчас живет в Куала-Лумпуре.

Семья радушно приняла гостью, но почти сразу заметила несоответствия: Хидайя заранее предупредила, что обладает «крупным телосложением и мальчишеским характером», присланные фотографии выглядели странно --девушка казалась слишком взрослой. Кроме того, она на категорически избегала показывать лицо, а когда сестра Майи попыталась рассмотреть ее поближе, неожиданно сбежала в ванную комнату.

Вечером хозяйка дома попросила гостя снять паранджу перед сном, но та отказалась. Когда же «невеста» уснула, родственники сняли с нее покрывало и с удивлением обнаружили мужчину.

Семья обманутого мужчины не понимает, как за три недели виртуального общения жених так ни разу и не увидел лица своей «невесты» во время видеозвонков. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее невеста во время первой брачной ночи пожаловалась на «микропенис» мужа.

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