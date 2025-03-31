Еще 5 человек попали в базу сайта «Русофобы»

На сайт «Русофобы» добавили 5 террористов и сепаратистов

База сайта «Русофобы» пополнилась 5 террористами и сепаратистами, сообщает Telegram-канал «Zащитники».

На сайт добавили террориста, президента сепаратистского движения «Чеченская республика Ичкерия» Ахмеда Закаева и его полномочного представителя Инну Курочкину, пресс-секретаря террористической группировки «Легион свобода России» (организация запрещена в России) Алексея Барановского (признан в РФ иностранным агентом), одного из постоянных организаторов «Форума свободных народов пост-России» (организация запрещена в России) Илью Лазаренко и координатора запрещенной «Балтийской республиканской партии» Вадима Петрова.

Как отметили в Telegram-канале «Zащитники», «эти люди являются не просто проплаченными и недалекими оппозиционерами».

«Это лица сознательно вставшие на путь террора и желающие разрушения нашей страны и смерти Россиян», — сообщили в Telegram-канале.