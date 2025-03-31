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В Ленобласти директор мебельной фабрики надругался над школьницей

«78.ru»: в Ленобласти бизнесмена обвинили в изнасиловании ребенка
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Ломоносовском районе Ленинградской области директора мебельного производства подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась жительница деревни Мухоловка. Женщина обвинила 48-летнего сельчанина в изнасиловании 11-летней школьницы.

Подозреваемым оказался директор местного мебельного производства, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он был судим за изнасилование и был освобожден по УДО в 2020 году. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Саратовской области мужчина получил 15 лет колонии за насилие над двумя детьми. 46-летний обвиняемый гостил у своей знакомой, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетних внучек. Сестры рассказали о произошедшем матери, злоумышленника задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. На момент совершения преступления сестрам было 5 и 7 лет.

Ранее насиловавшего двух девочек таксиста-мигранта отправили в колонию на 17 лет.

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