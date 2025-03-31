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В парке Екатеринбурга мужчина преследовал детей

В Екатеринбурге мужчина приставал к детям в парке
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zloy_ekb/Telegram

В Свердловской области нашли мужчину, преследовавшего детей в парке, при задержании злоумышленник пытался сымитировать сердечный приступ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел в парке микрорайона Пионерский, мужчина преследовал несовершеннолетних девочек и предлагал им запрещенные вещества. Школьницы обратились в правоохранительные органы.

Когда на место прибыл наряд полиции, злоумышленник пытался сымитировать сердечный приступ, но был задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к несовершеннолетнему в автобусе. Мужчина подсел в маршрутке к жертве, точный возраст которой неизвестен, и стал трогать за интимные места. Вернувшись домой, ребенок рассказал обо всем родителям, которые немедленно обратились с заявлением в полицию. Личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее во Владивостоке мужчина приставал к ребенку в автобусе.

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