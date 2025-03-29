В Волгограде девочка оставила мать без денег и отдала аферистам почти 400 тыс. рублей

В Волгограде пятиклассница перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей

Пятиклассница из Волгограда пыталась получить несуществующий выигрыш и продиктовала неизвестным данные банковской карты матери. Об этом сообщает областное управление МВД.

Девочка получила сообщение о выигрыше 20 тысяч рублей за подписку на Telegram-канал. Для того, чтобы оформить выигрыш, необходимо было продиктовать коды, которые стали приходить ей в СМС-сообщениях, а также номер карты, на которую необходимо зачислить перевод.

Своей карты у девочки не было, она продиктовала данные карты своей матери. Спустя несколько часов с ребенком связались неизвестные и сообщили, что личными данными завладели злоумышленники. Чтобы «обезопасить» средства, их нужно было перевести на якобы безопасный счет.

По указанию звонивших школьница через приложение банка отправила на указанные реквизиты 382 тыс. рублей с карты матери.

До этого сообщалось, что школьница из Ярославля оставила мать без денег, пытаясь установить на телефон новую игру. Аферисты заставили школьницу сфотографировать банковскую карту женщины и прислать несколько кодов из СМС-уведомлений. После выполнения ребенком нескольких манипуляций в мобильном приложении со счета матери списались 730 тысяч рублей накоплений.

Ранее фейковый полицейский требовал у подростка 300 тысяч рублей за «допуск к ОГЭ».