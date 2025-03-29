В Курской области пьяный отец избил 17-летнюю дочь

Житель Курской области предстанет перед судом за избиение несовершеннолетней дочери, пьяный мужчина набросился с кулаками на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года пьяный мужчина поссорился со своей 17-летней дочерью. В ходе конфликта обвиняемый жестоко избил девушку. Когда о произошедшем в семье стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, обвиняемого задержали.

Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. По новому уголовному делу ему может грозить до одного года лишения свободы. Прокуратура также обратилась с иском в суд и намерена взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Известно, что агрессор уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

Ранее россиянка избила приемную дочь и попала под суд.