Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области пьяный отец избил 17-летнюю дочь

В Курской области будут судить отца, избившего 17-летнюю дочь
close
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Житель Курской области предстанет перед судом за избиение несовершеннолетней дочери, пьяный мужчина набросился с кулаками на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года пьяный мужчина поссорился со своей 17-летней дочерью. В ходе конфликта обвиняемый жестоко избил девушку. Когда о произошедшем в семье стало известно, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, обвиняемого задержали.

Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. По новому уголовному делу ему может грозить до одного года лишения свободы. Прокуратура также обратилась с иском в суд и намерена взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Известно, что агрессор уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

Ранее россиянка избила приемную дочь и попала под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами