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В Благовещенске три пьяные подруги ошиблись дверью и обокрали чужую квартиру

В Амурской области три девушки ошиблись дверью и обокрали квартиру

В Благовещенске задержаны три подруги, подозреваемые в квартирной краже. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

В правоохранительные органы обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что забыл запереть дверь на ночь, а утром обнаружил пропажу имущества. Воры вынесли из его квартиры игровую приставку, алкоголь, телефон и банку консервов.

Выяснилось, что к преступлению причастны три подруги. В ночь преступления нетрезвые девушки пришли в гости к своему знакомому, но забыли этаж и расположение его квартиры. Они стали открывать двери случайных квартир подъезда, одна из которых оказалась незапертой.

Злоумышленницы продали похищенное и потратили деньги на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

До этого сообщалось, что в Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт. Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей, когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее на Сахалине конюх украл у хозяйки фермы часы и драгоценности на 17,5 млн рублей.

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