В Артеме подросток гулял по путям и попал под поезд

В Приморье поезд сбил гулявшего по путям подростка

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, спасти пострадавшего подростка не удалось. Об этом сообщает Восточное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 27 марта, двое подростков шли вдоль железнодорожных путей в Артеме. Машинист электрички заметил детей на путях и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Один из подростков получил тяжелые травмы, спасти его не смогли. Второй несовершеннолетний не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области локомотив сбил переходившего пути мужчину. Инцидент произошел на станции Речкуновка. 47-летний мужчина попал под поезд, пытаясь перебежать через железнодорожные пути перед движущимся локомотивом. Пострадавший выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Ранее в Рязани мужчина в наушниках попал под поезд.