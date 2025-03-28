Россиянка ставила сына и дочь на горох с солью за плохие отметки в школе

Жительница Магадана ставила сына и дочь на горох с солью за плохие отметки

В Магадане местная жительница получила уголовный срок за истязание детей. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Согласно материалам дела, 37-летняя женщина вместе с сожителем систематически избивали сына и дочь за непослушание и плохие отметки в школе, а также заставляли детей стоять на горохе с солью, жестяных и стеклянных банках. Насилие длилось минимум несколько лет: с 2020 по 2023 годы.

«При оказании медицинской помощи 20 июля 2023 года у малолетней дочери были установлены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины, головы, туловища, конечностей», — рассказали в пресс-службе суда.

В отношении женщины были возбуждены дела за истязания и неисполнение родительских обязанностей.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также мать должна выплатить компенсацию морального вреда своим детям.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае отчим больше года истязал троих пасынков.