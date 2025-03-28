Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мобильный оператор увеличил скорость интернета на юге Подмосковья

Скорость мобильного интернета «МегаФона» на юге Подмосковья достигла 50 Мбит/с
close
Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с на юге Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Инженеры «МегаФона» внедрили технологии многопотоковой передачи данных MIMO 2x2 и MIMO 4x4, благодаря чему нагрузка на сеть снизилась, а сигнал стал более устойчивым даже при большом скоплении пользователей.

Работы прошли в Воскресенске, Домодедово, Коломне, Кашире, Луховицах, Котельниках, Подольске, Наро-Фоминске, Раменском, Ступино, Серпухове и Чехове.

В городах новые базовые станции «МегаФона» работают также в высокочастотных диапазонах LTE, а в сельских локациях появилось оборудование, способное поддерживать низкочастотные диапазоны.

Также на юге Подмосковья теперь доступна технология VoLTE, с помощью которой пользователи могут совершать звонки, скачивать файлы и общаться в мессенджерах без ухудшения качества звука и четкости речи.

Как отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай, юг области является одним из самых динамично развивающихся.

«Появляются новые ЖК, растут деловые зоны, увеличивается поток дачников. Все это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации», — сказал он.

В «МегаФоне» отметили, что всего с начала 2025 года жители и гости южных округов Подмосковья потратили более 52 тыс. терабайт мобильного трафика. Это на 76% больше, чем годовой объем пассажиров международного аэропорта «Домодедово».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами