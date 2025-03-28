Мобильный оператор увеличил скорость интернета на юге Подмосковья

«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с на юге Московской области, сообщает пресс-служба компании.

Инженеры «МегаФона» внедрили технологии многопотоковой передачи данных MIMO 2x2 и MIMO 4x4, благодаря чему нагрузка на сеть снизилась, а сигнал стал более устойчивым даже при большом скоплении пользователей.

Работы прошли в Воскресенске, Домодедово, Коломне, Кашире, Луховицах, Котельниках, Подольске, Наро-Фоминске, Раменском, Ступино, Серпухове и Чехове.

В городах новые базовые станции «МегаФона» работают также в высокочастотных диапазонах LTE, а в сельских локациях появилось оборудование, способное поддерживать низкочастотные диапазоны.

Также на юге Подмосковья теперь доступна технология VoLTE, с помощью которой пользователи могут совершать звонки, скачивать файлы и общаться в мессенджерах без ухудшения качества звука и четкости речи.

Как отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай, юг области является одним из самых динамично развивающихся.

«Появляются новые ЖК, растут деловые зоны, увеличивается поток дачников. Все это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Только за первые два месяца этого года мобильный трафик в этих округах вырос на 25%, а голосовой — наоборот, снизился на 7%, что говорит о растущем спросе абонентов на беспрерывный доступ к информации», — сказал он.

В «МегаФоне» отметили, что всего с начала 2025 года жители и гости южных округов Подмосковья потратили более 52 тыс. терабайт мобильного трафика. Это на 76% больше, чем годовой объем пассажиров международного аэропорта «Домодедово».