Для PR-специалистов провели авторскую мастерскую по эффективной работе с аудиторией

Сегодня создатели контента должны отталкиваться от интересов целевой аудитории, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», продюсер документального контента в Okko Владимир Тодоров в рамках авторского лекционного блока «Мультиформатный проект – самая эффективная форма работы с аудиторией» федеральной программы «Мастерская новых медиа».

«Опыт аудитории определяет выбор каналов, где контент адаптируется под заданные интересы, сохраняя единый дизайн-код и смысловое ядро», — отметил Тодоров.

Также представители медиахолдинга Rambler&Co, среди которых первый заместитель главного редактора «‎Ленты.ру» Николай Морозов, руководитель SMM-редакции «‎Ленты.ру» Диана Епифанцева и ведущий дизайнер медиадирекции Rambler&Co Анастасия Большова, рассказали о важности эмоционального сторителлинга, дизайн-мышлении и других вещах.

Напомним, «Мастерская новых медиа» – программа для медиа и PR-технологов. Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».