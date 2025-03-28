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Для PR-специалистов провели авторскую мастерскую по эффективной работе с аудиторией

Владимир Тодоров: создатели контента должны отталкиваться от интересов аудитории
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Пресс-служба «Мастерской Новых Медиа»

Сегодня создатели контента должны отталкиваться от интересов целевой аудитории, заявил директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», продюсер документального контента в Okko Владимир Тодоров в рамках авторского лекционного блока «Мультиформатный проект – самая эффективная форма работы с аудиторией» федеральной программы «Мастерская новых медиа».

«Опыт аудитории определяет выбор каналов, где контент адаптируется под заданные интересы, сохраняя единый дизайн-код и смысловое ядро», — отметил Тодоров.

Также представители медиахолдинга Rambler&Co, среди которых первый заместитель главного редактора «‎Ленты.ру» Николай Морозов, руководитель SMM-редакции «‎Ленты.ру» Диана Епифанцева и ведущий дизайнер медиадирекции Rambler&Co Анастасия Большова, рассказали о важности эмоционального сторителлинга, дизайн-мышлении и других вещах.

Напомним, «Мастерская новых медиа» – программа для медиа и PR-технологов. Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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