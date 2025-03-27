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В Курске дочь не хотела ухаживать за матерью-инвалидом и истязала ее

В Курске дочь отделалась условным сроком за истязание матери-инвалида
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Depositphotos

Жительница Курской области получила три года условно за истязание пожилой матери, за которой не хотела ухаживать. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 51-летняя обвиняемая в течение нескольких дней избивала свою мать. Женщина не хотела ухаживать за 75-летней пенсионеркой, которая не могла обслуживать себя самостоятельно.

Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении дочери было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязаниях, ему может грозить до семи лет лишения свободы. Известно, что агрессор уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

Ранее пьяный россиянин избил 80-летнюю пенсионерку из-за лающей собаки.

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