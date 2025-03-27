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Мармелад и печенье с наркотиками нашли у кондитера в Мурино

В Ленобласти мужчина прятал наркотики в мармелад и печенье
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Всеволожском районе Ленинградской области кондитер готовил мармелад и печенье с запрещенной начинкой. Об этом сообщает 47.news.

Кондитера-наркоторговца задержали в Мурино. В квартире многоэтажки на Охтинской аллее сотрудники полиции обнаружили несколько контейнеров с неустановленными веществами, весы и емкости с мармеладом и печеньем весом более одного килограмма.

Установлено, что сладости мужчина изготавливал сам и добавлял в них наркотические вещества. 31-летний задержанный объяснил, что запрещенные вещества и кондитерские изделия он хранил для личного употребления и продавал. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте и сбыте наркотических средств, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Свердловской области задержаны двое мужчин, которые занимались производством конфет, начиненных психотропными веществами. Подельники выращивали грибы, содержащие психотропные вещества. Получившуюся сушеную массу они смешивали с шоколадом, упаковывали в подарочные коробки и продавали.

Ранее в московском аэропорту обнаружили посылку с 50 кг наркотиков.

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