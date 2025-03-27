Россиянин прятался от приставов в погребе, чтобы не платить алименты

В Ибресинском районе Чувашии местный житель, задолжавший алименты собственному ребенку, пытался спрятаться от приставов, но был пойман. Об этом сообщает УФССП республики.

42-летний мужчина не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, он не встал на учет в центр занятости, не устроился на работу и задолжал около 600 тысяч рублей. Должника должны были принудительно доставить в отделение ФССП.

Приставы, прибывшие на адрес, где проживал мужчина, не обнаружили его в доме. Тщательно обследовав помещение, приставы нашли мужчину в погребе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что злоумышленник уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов.

До этого сообщалось, что россиянка пыталась спрятаться от приставов в диване, задолжав алименты на сына. Инспекторы ФССП прибыли в квартиру, где могла находиться нарушительница. Долгое время им никто не открывал. Позже в дверях появился сожитель женщины. Он поспешил заверить, что искомого человека нет. Но приставы решили удостовериться в этом сами, и слова мужчины не подтвердились. При осмотре комнат нарушительницу нашли спрятавшейся в диване.

Ранее в Екатеринбурге мужчина час просидел на крыше балкона соседа, прячась от приставов.