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Зараженные грибком «пауки-зомби» наводнили Лондон

Metro: пауки-зомби, зараженные грибком, появились в Лондоне
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Gareth Jenkins/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зараженные грибком «пауки-зомби» наводнили Лондон, пишет Metro.

Как рассказал местный житель Гарет Дженкинс, он работал в саду на востоке Лондона, когда обнаружил пауков под настилом. Мужчина вспоминает, что отскочил от удивления, увидев, что их туловища покрыты белой пеной.

«У них были почти прозрачные ноги, и они были примерно на полдюйма больше. Я работаю ландшафтным дизайнером уже 20 лет, и никогда в жизни не видел ничего подобного», — добавил он.

После того, как британец опубликовал фотографии пауков в соцсетях, ему сообщили, что они были заражены «зомби-паразитом» — энтомопатогенным грибком.

Грибок заражает мозг пауков, а затем сохраняет их жизнь еще несколько дней, контролируя их движения и гарантируя возможность распространения на как можно большее количество особей.

Гарет также сообщил, что сообщил о своей находке Британскому микологическому обществу, которое подтвердило, что это действительно зомби-вирус.

«Они заверили меня, что это не может передаться людям. Но если я увижу, как кто-то из них побежит ко мне, у меня случится сердечный приступ», — шутит мужчина.

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