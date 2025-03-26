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Магнитные шарики образовали шесть отверстий в кишечнике годовалой девочки

Иркутские хирурги спасли ребенка с перфорацией кишечника из-за магнитов

В Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Об этом в Telegram-канале сообщил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

Ребенок играл дома без присмотра родителей и случайно проглотил магнитные шарики. Они прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий.

«Вся тонкая кишка была нанизана на шарики, как на гирлянду, в органе образовались перфоративные отверстия. Мы использовали тактику минимально инвазивной хирургии — лапароскопию. С помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия», — рассказал Козлов.

Операция прошла успешно, маленькая пациентка уже начала самостоятельно принимать пищу.

До этого сообщалось, что на Чукотке врачи спасли четырехлетнего мальчика с девятью магнитами в кишечнике. По словам медиков, четырехлетний мальчик поступил в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи сразу заподозрили наличие в ЖКТ инородных предметов, что подтвердили результаты обследования. Магниты успешно удалили.

Ранее на Урале врачи спасли девочку, проглотившую батарейку.

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