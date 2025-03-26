В России создали новый институт для развития телекоммуникационной отрасли

Официально зарегистрированная министерством юстиции России автономная некоммерческая организация «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО «ТКО») займется развитием отечественной радиоэлектронной отрасли. Об этом сообщается на сайте Минпромторга России.

Предполагается, что она станет площадкой для взаимодействия между государством и представителями телекоммуникационного сектора.

Как подчеркнул директор департамента радиоэлектронной промышленности Юрий Плясунов, эта площадка станет важным инструментом для конструктивного диалога между государством и представителями отрасли.

«Надеемся, что деятельность АНО внесет значительный вклад в развитие отечественного телекоммуникационного сектора и позволит эффективно решать ключевые задачи, стоящие перед отраслью», — сказал он.

Отмечается, что организация будет играть центральную роль в реализации стратегии развития электронной промышленности РФ до 2030 года, поддерживая производителей телекоммуникационного оборудования и представляя их интересы на государственном уровне.

«Мы приветствуем создание нового института, который будет взаимодействовать от лица производителей телеком-оборудования с ключевыми регуляторами. Это показывает серьезность намерения государства по переходу на отечественное производство ключевых элементов сетевой инфраструктуры — базовых станций, волоконно-оптических компонентов и периферии», — отметил директор по проектной деятельности Yadro (входит в «ИКС Холдинг») Александр Понькин.

По его словам, ключевой задачей площадки станет обеспечение большей открытости работы рынка. В частности, планируется активно участвовать в разработке обновленной системы сертификации отечественного оборудования, которая будет основана на повышенных требованиях к технологическим процессам производства.

Создание организации стало ответом на современные вызовы, с которыми сталкивается российская радиоэлектронная отрасль.

Так, основные задачи АНО «ТКО» включают стимулирование инновационного развития, укрепление позиций российских компаний на внутреннем и международном рынках, а также обеспечение технологического суверенитета страны в сфере телекоммуникаций.