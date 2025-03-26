Фонд «Защитники Отечества» планирует создать единый стандарт помощи участникам СВО

Перед фондом «Защитники Отечества» стоит задача создания единого стандарта помощи участникам СВО и членам их семей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Артем Жога на совещании с участием филиалов фонда и региональных властей УФО, проходившем в формате видеоконференции.

По его словам, необходимость такого подхода давно назрела, поскольку важно объединить усилия регионов для решения общих задач.

«Понятно, что возможности регионов разные, но базовый алгоритм всем по силам и должен быть один. Практически все регионы добились хороших результатов. Их опыт будет полезен не только на Урале, но и в масштабе всей страны. Но вместе с тем, остается много вопросов, требующих решения», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Жога подчеркнул, что филиалы фонда должны активизировать взаимодействие с муниципальными органами власти, так как именно туда чаще всего обращаются участники СВО или их родственники.

«Сотрудникам муниципалитетов необходимо по-человечески тепло и профессионально относиться к участникам СВО, не заниматься отписками. Всем возвращающимся из зоны СВО, так или иначе, нужна помощь. Психологическая поддержка ветеранов и членов их семей должна стать обязательным стандартом для всех филиалов. Важно проявлять деликатность, чуткость. Далеко не все ребята осознают или могут себе признаться, что им требуется помощь», — заявил он.

Особое внимание, по его мнению, следует уделять семьям, где защитник пропал без вести.

«Здесь необходимо помогать на всех уровнях: психологически, социально. Не в последнюю очередь нужно содействие сотрудников фонда в общении с Минобороны. Сам формат административных условий для получения социальной помощи необходимо упрощать, убирать лишние требования», — сказал Жога.

По его мнению, дети участников СВО также должны быть включены в систему поддержки, так как они наиболее уязвимы в сложных жизненных ситуациях.

«Необходимо также качественно повысить информирование о мерах социальной поддержки в регионах УрФО, текущий уровень точно недостаточен. Поручил всем филиалам подготовить перечень предоставляемых услуг и мер поддержки для выработки единого стандарта. Встречаться в таком формате будем регулярно», — заключил он.