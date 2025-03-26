Будущим предпринимателям помогут реализовать себя в сфере креативных индустрий

В ГИТИСе создадут конкурс-лабораторию для молодых творческих команд

ГИТИС, театральное пространство «Арт-платформа» и компания «Афиша» создадут конкурс-лабораторию «Малая форма» для поддержки молодых творческих команд, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты творческих вузов в рамках конкурс-лаборатории смогут создать профессиональный спектакль, который выпустят в репертуаре «Арт-платформы».

«Этот проект воплощает мою мечту о том, чтобы студенты самых разных наших восьми факультетов собрались и вместе создали что-то хорошее», — отметил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

На первом этапе в конкурсе примут участие две команды студентов ГИТИСа. примут участие в мастер-классах от экспертов, станут обладателями стартового бюджета на воплощение художественного решения (100 тыс. рублей) и получат возможность репетировать на сцене «Арт-платформы» в Новом Манеже.

По итогам показа будет выбран один эскиз, авторы которого получат 1 млн рублей на полноценный выпуск спектакля. Премьера состоится 22 ноября 2025 года, в день основания ГИТИСа.