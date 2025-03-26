Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боль в спине студента после тренировок была вызвана 58 раковыми опухолями

LADBible: американец рассказал, что врачи нашли 58 раковых опухолей в его спине
close
The Patient Story/YouTube

Студент из США рассказал, как то, что он считал болью в спине от тренировки, оказалось 58 раковыми опухолями, пишет LADBible.

21-летний Роб из Делавэра сначала не придал значения боли в спине, появившейся после спортзала в феврале 2024 года. Он решил, что просто переусердствовал с тяжестями. Но когда боль усилилась, а к ней добавились потеря аппетита и рвота с кровью, молодой человек обратился к врачам.

Однако в университетской клинике ему выписали лишь обезболивающее. Ситуация ухудшалась, и после обследования выяснилось: боль в спине вызвана метастазами рака яичек. Врач спросил, не замечал ли Роб изменений — оказалось, одно яичко было тверже другого уже несколько лет, но он не придал этому значения.

Дальнейшие анализы шокировали — в теле студента обнаружили 58 опухолей. Ему предстояла химиотерапия, удаление яичка и лимфоузлов.

Сложнее всего Робу, по его словам, далась потеря волос, включая брови и ресницы.

«Я чувствовал себя неловко, будто все на меня смотрят», — признался он.

Но лечение помогло — сейчас Роб в ремиссии. Он надеется, что его история заставит других внимательнее относиться к своему здоровью.

Ранее бодибилдер показал, как стероиды изуродовали его тело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами