Дарья Донцова рассказала о любви к Родине

Писательница, сценарист, теле- и радиоведущая Дарья Донцова заявила, что у нее никогда не было желания уехать из России.

Об этом она рассказала в новом выпуске проекта «Откровенно с Татаркой».

«Ты можешь уехать в другую страну, стать гражданином Америки, Франции или Германии, но ничто не изменит факта твоего рождения в России. Родина — она как мама, она одна. А маму не бросают», — сказала писательница.

Донцова отметила, что была разочарована решением писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) отказаться от поддержки России.

«Той любви читателей, которой он пользовался в России, тех финансовых возможностей, которые у него здесь были, — вряд ли он найдет что-то подобное там», — сказала она.

Также Донцова рассказала, что верит в светлое будущее России.

«Никому и никогда не удавалось поставить Россию на колени. Да, немецко-фашистские войска дошли до Москвы, и даже один танк оказался рядом с метро «Сокол». Но наши граждане, простые люди, моментально разобрали его на части», — заявила писательница.

Также Донцова в рамках выпуска «Откровенно с Татаркой» рассказала о помощи участникам СВО, религии, российских военных в Сирии и борьбе с онкологией.