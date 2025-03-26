Ветеранам СВО продолжат помогать заниматься следж-хоккеем

Фонд «Защитники Отечества», правительство РФ и паралимпийский комитет России по поручению президента РФ Владимира Путина продолжат популяризацию следж-хоккея среди ветеранов СВО, сообщает пресс-служба фонда.

Как отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева, ветеранам СВО нравится заниматься следж-хоккеем.

«Он очень быстро развивается, становясь флагманом среди адаптивных видов спорта. Уверена, что благодаря такой востребованности появление новых форматов соревнований для ветеранов спецоперации – вопрос ближайшего будущего», — сказала она.

При поддержке фонда в 2024 году в Тульской, Ярославской и Нижегородской областях провели 3 турнира по следж-хоккею среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего на данный момент в 15 регионах России созданы команды ветеранов СВО по следж-хоккею.

Также с 2025 года фонд обеспечивает ветеранов СВО техническими средствами реабилитации для занятий следж-хоккеем.

Ранее фонд организовал и провел пять межрегиональных турниров «Кубок Защитников Отечества» и всероссийский финал на федеральной территории «Сириус». С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске проходил первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, в нем приняли участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России.