Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеранам СВО продолжат помогать заниматься следж-хоккеем

Фонд «Защитники Отечества» продолжит популяризацию следж-хоккея
close
Фонд «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества», правительство РФ и паралимпийский комитет России по поручению президента РФ Владимира Путина продолжат популяризацию следж-хоккея среди ветеранов СВО, сообщает пресс-служба фонда.

Как отметила статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева, ветеранам СВО нравится заниматься следж-хоккеем.

«Он очень быстро развивается, становясь флагманом среди адаптивных видов спорта. Уверена, что благодаря такой востребованности появление новых форматов соревнований для ветеранов спецоперации – вопрос ближайшего будущего», — сказала она.

При поддержке фонда в 2024 году в Тульской, Ярославской и Нижегородской областях провели 3 турнира по следж-хоккею среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего на данный момент в 15 регионах России созданы команды ветеранов СВО по следж-хоккею.

Также с 2025 года фонд обеспечивает ветеранов СВО техническими средствами реабилитации для занятий следж-хоккеем.

Ранее фонд организовал и провел пять межрегиональных турниров «Кубок Защитников Отечества» и всероссийский финал на федеральной территории «Сириус». С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске проходил первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, в нем приняли участие более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами