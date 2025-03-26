Россияне стали осознаннее покупать одежду

Аналитики кошелька ЮMoney и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили тренды продаж одежды и выяснили, сколько стоит собрать базовый весенний гардероб. Эксперты проанализировали онлайн- и офлайн-платежи в категории одежды и аксессуаров с 1 по 15 марта 2025 года и сравнили полученные данные с прошлогодними.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С 1 по 15 марта 2025 года число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11 839 рублей.

«Этой весной мы наблюдаем тренд на осознанный подход к шопингу — россияне стали покупать меньше одежды. Так, с 1 по 15 марта число покупок мужской и женской весенней одежды снизилось на 10% год к году. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало на 32% и 34% больше соответственно», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

При этом по сравнению с 1-15 февраля незначительно выросло число покупок одежды для всей семьи — на 6%. Оборот стал на 8% выше, а средний чек составил 12 156 рублей (+2%).

Интерес россиян к шопингу мог снизиться в том числе из-за теплого начала весны в некоторых регионах: люди больше времени проводили на улице и меньше интересовались покупками. При этом спрос на так называемые летние категории товаров, например на платья, оказался выше из-за смещения сезонного фактора.

«Число покупок разных видов весенней одежды растет лишь в онлайн-каналах — за счет перетока покупателей из офлайна. Однако в целом продажи поштучно в фешн-секторе демонстрируют замедление вследствие временного эффекта насыщения. Молодое поколение стремится к осознанному потреблению и все чаще выбирает минимализм, в том числе в одежде», — отмечают аналитики «Чек Индекса».

Так, число покупок легких курток с 1 по 15 марта выросло на 8% год к году, а средний чек составил 3 982 рубля (+4%). Количество покупок пальто уменьшилось на 29%, средний чек увеличился на 3%, до 7 930 рублей. Число покупок джинсов снизилось на 9%, а средний чек стал на 7% выше и достиг 3 550 рублей.

Покупок демисезонных ботинок стало на 11% меньше, средний чек составил 1 958 рублей (+5%). Продажи носков в первые дни весны тоже снизились на 5%, средний чек при этом стал на 7% выше и достиг 453 рублей. Число покупок платьев увеличилось на 9%, а средний чек — на 10%, до 3 992 рублей.

Таким образом, условный минимальный весенний гардероб, в который входят легкая куртка, джинсы, платье, носки и ботинки, обойдется в среднем в 13 935 рублей.

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