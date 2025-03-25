РКН призвал изменить законодательство для борьбы с DDoS-атаками

РКН: законодательство РФ нужно усовершенствовать для борьбы с DDoS-атаками

Роскомнадзор (РКН) заявил о необходимости совершенствования российского законодательства в сфере противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщает ТАСС.

В своем пресс-релизе ведомство указало на необходимость усиления требований к резервированию инфраструктуры и устойчивости сетей связи, а также расширения перечня обязательных мер защиты от подобных атак. РКН подчеркнул, что существующие нормы нуждаются в актуализации и доработке, включая обязательное обеспечение не только защиты сетей связи, но и быстрого восстановления их работоспособности после атак.

В предложениях РКН также фигурирует использование отечественных решений для мониторинга и фильтрации трафика, что, по мнению ведомства, позволит минимизировать последствия DDoS-атак и повысить общий уровень кибербезопасности российских операторов связи.

До этого сообщалось, что по итогам февраля специалисты Роскомнадзора отразили 882 DDoS-атаки, направленные на системы защищаемых субъектов государственного управления, финансового сектора и операторов связи.

Ранее были названы самые атакуемые хакерами в 2024 году российские компании.