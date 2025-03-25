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Утвержден план работы комиссии по делам казачества на 2025 год

Комиссия по делам казачества проверит реализацию казачьей политики в России
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Всероссийское казачье общество

Стал известен уточненный план работы экспертной комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества в 2025 году. О нем рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, сообщается на сайте «Российского казачества».

Информация была озвучена на заседании постоянной комиссии, которое прошло под его руководством.

Также в рамках заседания обсуждались предстоящие выезды в регионы России. Отмечается, что подобные поездки направлены на ознакомление и оценку реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы на региональном и местном уровнях.

В мероприятии приняли участие заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Юрий Бабийчук, представители Минобрнауки России, Минпросвещения России, а также сотрудники ФГБК «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» и другие заинтересованные стороны.

Кроме того, по итогам заседания были приняты соответствующие решения.

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