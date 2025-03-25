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В Подмосковье проведут фестиваль искусств

Фестиваль искусств «Зарайская весна» пройдет в Подмосковье 29 марта
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Министерство культуры и туризма Московской области

В Зарайском центральном парке 29 марта впервые проведут фестиваль искусств «Зарайская весна», посвященный культурному наследию муниципального образования и творчеству современных местных художников и музыкантов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В парке обустроят тематические зоны о разных видах искусства. Посетители смогут принять участие в игре «Зарайские забавы», посетить творческие встречи, а также создать различные вещи своими руками.

Также в рамках фестиваля проведут тематические выставки о достопримечательностях Зарайска и организуют концертную программу.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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