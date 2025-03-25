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Сотрудник аэропорта в Новосибирске забрал более 200 тысяч рублей из чемодана пассажирки

Сотрудник Толмачево забрал себе более 215 тысяч рублей из багажа пассажирки
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Александр Кряжев/РИА Новости

В Новосибирске правоохранители задержали сотрудника аэропорта Толмачево по подозрению в краже крупной суммы из багажа пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По информации канала, 42-летняя предпринимательница из Новосибирска вылетала из областного центра в Киргизию. По прибытии женщина обнаружила, что из ее чемодана пропали 215 тысяч рублей, которые она распределила среди вещей. Потерпевшая сразу же заявила о пропаже денег в аэропорту Бишкека. Чуть позже она подала заявление в российскую полицию.

Во время проведения проверки подозрение пало на 25-летнего молодого человека, который работает на приеме и сдаче багажа в Толмачево. По предварительным данным, юноша уже признался, что достал пачку с пятитысячными купюрами, когда доставлял чемоданы на борт воздушного судна.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража» УК РФ.

Ранее в аэропорту Чили путешественника развернули на границе из-за того, что он доверился ChatGPT.

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