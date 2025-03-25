В Якутии при поддержке «Роснефти» провели Съезд оленеводов

Участниками Съезда оленеводов в Якутии стали более 250 человек

В Республике Саха (Якутия) прошел четвертый Съезд оленеводов, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Мероприятие проводилось при поддержке компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», входящей в состав «Роснефти». Его участниками стали более 250 человек из 20 районов региона, а также делегации из Монголии и Китая.

Отмечается, что съезд проводится раз в четыре года и играет важную роль для коренных малочисленных народов Севера, таких как эвены, эвенки, долганы и юкагиры, которые традиционно занимаются оленеводством.

На церемонии открытия глава Якутии Айсен Николаев выразил благодарность «Роснефти» за помощь в организации мероприятия.

Как уточнили в компании, в рамках съезда обсуждались вопросы сохранения традиционного образа жизни, привлечения молодежи к оленеводству и другие актуальные темы. Также для участников были организованы курсы повышения квалификации в Арктическом государственном агротехнологическом университете.

Завершающим этапом мероприятия стали республиканские Игры оленеводов, где участники соревновались в гонках на оленьих упряжках, метании аркана, буксировке лыжника на олене и комбинированной эстафете. Гости также смогли увидеть выступления этнических творческих коллективов, показ национальной одежды и стилизованных костюмов малых народов Севера Якутии.

В программу мероприятия также вошли детский конкурс рисунков «Северный олень», фотовыставка «Мир кочевья», ярмарка народных промыслов и конкурс «Кочевая семья».

«Сохранение национальной культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что предприятия компания реализует социальные проекты в регионах присутствия: развивают инфраструктуру северных поселков, поддерживают семьи оленеводов, улучшают базу школ, социальных и медицинских учреждений в местах проживания коренных народов.