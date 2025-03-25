«Единая Россия» запустила образовательный проект для молодежи

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия» запустили федеральный образовательный проект «ПолитЗавод», в котором смогут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, проект МГЕР поможет сформировать кадровый резерв для всей инфраструктуры партии.

«Сейчас проект важен. Мы видим молодежь, которая мотивирована, которой это интересно. У них будет возможность повысить компетенции», — сказал он.

Всего участники проекта смогут пройти очно-заочную образовательную программу по 4 направлениям, среди которых политический спикер, технолог предвыборного штаба, специалист в области политического СММ и дизайна, а также менеджер общественных проектов.

По словам председателя МГЕР Антона Демидова, молодые люди смогут обучиться политическим технологиям.

«Ожидаем около 10 тыс. участников. По итогам отберем 50 финалистов», — сказал он.

Победителей пригласят на стажировки в региональные и федеральные органы власти, а также в центральный штаб «Молодой Гвардии».