К 80-летию Победы российские казаки расскажут о своих героях

В сети запустили проект #КазакиГерои к 80-летию Великой Победы

Всероссийское казачье общество запустило проект #КазакиГерои к 80-летию Великой Победы. Об этом сообщается в Теlegram-канале организации.

Проект посвящен защитникам Отечества, которые продолжают дело своих предков-казаков, участникам спецоперации, которые принимают смелые решения и совершают героические поступки, воинам, которые сражаются за Родину, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Одним из героев проекта стал участник специальной военной операции, дважды кавалер ордена Мужества Владимир Попов, известный среди бойцов СВО по позывному «Кедр».

Более 40 лет своей жизни он посвятил службе Родине.

Полковник полиции в отставке Владимир Попов принимал участие в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. Был удостоен звания героя России и ДНР.