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Простой и быстрый доступ к контенту назвали главным условием успеха в сфере медиа

Топ-менеджер Rambler&Co Иванова: медиаресурсам нужен новый подход
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Пресс-служба Rambler&Co

Пользователи привыкли к простому и быстрому доступу к контенту, заявила исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в рамках профессиональной бизнес-конференции «Digital Brand Day: орбита 2025».

По ее словам, это вызвано успехом Telegram и развитием сценариев с ИИ.

«Нововведения требуют от медиа кардинальных перемен и нового подхода. Мы перезапустили портал «Рамблер» в том числе для того, чтобы соответствовать ожиданиям, быстро получать нужную информацию по новостям, а также обогатили форматы полезного контента сценариями с ИИ», — рассказала она.

Модератором сессии выступила главный редактор AdIndex.ru Татьяна Эшназарова.

В рамках бизнес-конференции эксперты также обсудили изменения в модели потребления и форматах контента, методы угадывания запросов аудитории и другие темы.

В сессии приняли участие различные эксперты, среди которых директор по развитию «РГ медиа» Юлия Шимарская, директор по маркетингу и развитию брендов «Шкулев Холдинг» Елена Шкулева и другие.

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