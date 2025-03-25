Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре запустили благотворительный проект по поддержке особенных детей

Фонд Сбера профинансирует благотворительный проект
close
Freepik

Благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее» профинансирует 25% от общего бюджета проекта «Одним сердцем», направленного на поддержку особенных детей, сообщает пресс-служба банка.

Одним из первых партнеров акции стал благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» в Краснодаре. В рамках реализации проекта семьям с детьми с синдромом Дауна окажут всестороннюю помощь.

Как отметил директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед, успешный бизнес должен строиться на понимании целей и ценностей деловых партнеров.

«Мы очень рады, что наряду с реализацией финансовых и производственных проектов у нас есть возможность содействовать нашим клиентам в их социальных и благотворительных инициативах», — сказал он.

Всего в 2025 году проект поможет 105 детям.

По словам директора программы «Инклюзивная среда» благотворительного фонда «Вклад в будущее» Инны Ширшовой, проект поможет детям раскрыть свои уникальные возможности.

«Это проект, где мама, впервые узнавшая о диагнозе своего ребенка, не чувствует себя одинокой в своих переживаниях. Где каждый, кто нуждается в помощи, находит ее в лице отзывчивых сердец», — сказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами