В Краснодаре запустили благотворительный проект по поддержке особенных детей

Благотворительный фонд Сбера «Вклад в будущее» профинансирует 25% от общего бюджета проекта «Одним сердцем», направленного на поддержку особенных детей, сообщает пресс-служба банка.

Одним из первых партнеров акции стал благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» в Краснодаре. В рамках реализации проекта семьям с детьми с синдромом Дауна окажут всестороннюю помощь.

Как отметил директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед, успешный бизнес должен строиться на понимании целей и ценностей деловых партнеров.

«Мы очень рады, что наряду с реализацией финансовых и производственных проектов у нас есть возможность содействовать нашим клиентам в их социальных и благотворительных инициативах», — сказал он.

Всего в 2025 году проект поможет 105 детям.

По словам директора программы «Инклюзивная среда» благотворительного фонда «Вклад в будущее» Инны Ширшовой, проект поможет детям раскрыть свои уникальные возможности.

«Это проект, где мама, впервые узнавшая о диагнозе своего ребенка, не чувствует себя одинокой в своих переживаниях. Где каждый, кто нуждается в помощи, находит ее в лице отзывчивых сердец», — сказала она.