Дизайнеры рассказали, какие вещи помогут создать уют в квартире

Большое зеркало в полный рост поможет обновить интерьер квартиры и добавить в него уют. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных дизайнеров.

По их словам, оно сделает пространство визуально шире. Кроме того, можно приобрести искусственные растения для придания свежести жилью, а также украсить входную дверь венком из эвкалипта, чтобы сделать дополнительный акцент. Специалисты также рекомендуют присмотреться к пледу из искусственного меха и пуфику, чтобы преобразить интерьер.

«Яркая скамья привнесет свежие оттенки, а самоклеющиеся обои позволят легко обновить стены без сложных работ. Бархатное кресло же станет центром притяжения в комнате, добавив ей уюта и изысканности», — добавили в сообщении.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что национальный колорит, натуральные материалы и наличие аутентичных предметов декора — особенности, позволяющие оформить интерьер в русском стиле. По ее словам, современный русский стиль является «своего рода переосмыслением и одой к традициям, промыслам, культуре нашей страны».

Ранее ведущий «Модного приговора» показал редкое фото интерьера панорамной квартиры.