Россиянин уснул в подсобке торгового центра и после его закрытия обокрал магазин

В Омске задержали подозреваемого в краже выручки из кассы магазина косметики. Об этом сообщает областное управление МВД.

Злоумышленник бродил по торговому центру поздно вечером, он пробрался в подсобное помещение и заснул. Проснувшись, мужчина обнаружил, что ТЦ уже закрыт.

Он проник в магазин косметики и украл выручку из кассы в сумме более 17 тысяч рублей, когда подозреваемый попытался выйти на улицу, сработала охранная сигнализация. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, ранее судимому 49-летнему омичу может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Омске задержали приезжего, который угрожал кассиру магазина разбитой бутылкой и порезал женщине руку. В торговый зал вошел нетрезвый покупатель, разбил стоявшую на витрине бутылку пива и начал угрожать осколком кассиру. На помощь коллеге бросилась старший продавец, на место был и вызваны сотрудники ЧОПа. Злоумышленника удалось задержать, он успел порезать руку кассиру. Известно, что он приехал в Омск, чтобы сходить к врачу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Петербурге охранник торгового центра напал на подростка и запер его в кладовке.