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Стали известны подробности сбоя в работе интернет-провайдера Lovit

РКН: инфраструктуру Lovit атаковали из США, Германии, Швеции и других стран
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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Инфраструктуру интернет-провайдера Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии, а также России. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что провайдер оказался не готов к массированной DDoS-атаке. Проблемы с работой ресурсов компании до конца не решены.

«География атакующих серверов и ботнетов: США, Германия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Франция, Хорватия, Великобритания, Россия», — заявили в РКН.

22 марта провайдер домашнего интернета Lovit объяснил причину массовых сбоев в работе по России DDoS-атакой. Это информацию подтвердил и Роскомнадзор. Специалисты ведомства помогали отражать кибератаку с помощью национальной системы противодействия DDoS-атакам. Однако жители домов ПИК рассказали «Газете.Ru», что перебои в работе провайдера случаются регулярно и они давно недовольны качеством услуг.

Хакер заявил об участии Украины в атаке на интернет-провайдера Lovit.

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