В Ленобласти неизвестный в белых перчатках пытался ограбить банк, но испугался и сбежал

В Всеволожском районе Ленинградской области мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на гранату, и потребовал деньги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в отделении банка в Сертолово. Злоумышленник, одетый во все черное и белые перчатки, вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, показал сотруднице пластиковый пакет и потребовал денег.

Не добившись своего, он покинул кредитное учреждение и скрылся в неизвестном направлении. Обстоятельства произошедшего и личность налетчика устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморье правоохранительные органы ищут мужчину, который проник в отделение банка и украл оттуда пустой металлический сейф. Позже злоумышленник вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не нашел.

Ранее мужчина с ножом попытался вынести несколько плиток шоколада из магазина в Ленобласти.