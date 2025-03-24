В Японии начался сезон цветения сакуры

В Японии официально начался сезон цветения сакуры. Об этом пишет Independent.

О начале сезона объявили официальные наблюдатели за цветением вишни, которые обнаружили первый цветок вишни в Токио. Период цветения сакуры длится около 10 дней, из-за его краткости и красочности в Японии он считается праздничным и называется ханами.

Праздник цветения сакуры в Японии символизирует зарождение новой жизни. Из-за того, что сезон цветения сакуры совпадает с периодом сеяния риса, он также является символом плодородия и обильного урожая.

Праздник ханами в Японии — неофициальный, и работникам не дают выходных в период его проведения. Однако, несмотря на это, рядом с цветущей сакурой всегда собирается большое количество людей.

В 2024 году сезон цветения сакуры в Токио стартовал 29 марта.

Ранее японский сад и Дендрарий были названы лучшими местами цветения сакуры в Москве.