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Невеста потеряла друзей и семью из-за бюджетной свадьбы в джинсах и рубашке

NYP: невеста в США сыграла бюджетную свадьбу в рубашке и поссорилась с семьей и друзьями
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Невеста из США потеряла друзей и семью из-за бюджетной свадьбы в джинсах и рубашке, пишет New York Post.

22-летняя Эми Бэррон, недавно вышедшая замуж за 24-летнего Хантера, рассказала о последствиях своей нетрадиционной свадьбы, которая состоялась в публичной библиотеке Западной Вирджинии. Пара решила сэкономить на церемонии, потратив всего около $1000, и выбрала повседневные наряды: джинсы и клетчатые рубашки, которые они обычно носят.

Большая часть этих средств ушла на фотографа и организацию музыки и еды, которую невеста подготовила самостоятельно. Молодожены считают, что сэкономили таким образом около $10 тысяч, которые теперь планируют потратить на двухнедельный медовый месяц.

Эми поделилась своими впечатлениями о свадьбе. Она описала этот день как «лучший в ее жизни», несмотря на критику со стороны семьи, друзей и пользователей соцсетей, которые назвали ее наряд «сумасшедшим» и «уродливым».

«Я всегда знала, что не хочу большой свадьбы. Это не для меня», — отметила Эми, добавив, что после свадьбы им пришлось вычеркнуть некоторых людей из своей жизни.

Ранее герои шуточной свадьбы в детском саду поженились через 20 лет.

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