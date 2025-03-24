Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Охранник общежития МПГУ зашел в душ к студенткам и отказывался уходить

Студентка МПГУ заявила об охраннике общежития, который заходил в душ к девушкам
close
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Студентка Московского педагогического государственного университета, которая проживает в вузовском общежитии, пожаловалась на недопустимое поведение охранника корпуса. По словам девушки, мужчина заходил в душ, когда там мылась она и ее соседки, и отказывался уходить. Видео, на котором студентка рассказывает о случившемся, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Общежитие №5. Охранник позволяет себе врываться в женский душ, когда там находятся девушки. Было порядка пяти девочек, в том числе я. Естественно, мы мылись», — поделилась студентка.

Учащаяся отметила, что пошла в душ около полуночи, перед его закрытием. Она мылась, когда заметила, что в помещение зашел новый охранник и наблюдал за ней несколько минут. Позже девушка выяснила, что мужчина был и в соседних душевых, где также мылись люди.

«У нас три душевые, оказалось, что он в каждую зашел и смотрел. Одна девочка даже попросила его выйти, но он никак не отреагировал, еще стоял несколько минут, только потом вышел. Мы с девочками ночью обратились к коменданту, она попросила записать наши имена на бумажку, чтобы передать их заведующей», — рассказала студентка.

Девушка созвонилась с родителями, затем вызвала полицию, написала заявление. После этого она отправилась ночевать в гостиницу. Вернувшись утром в общежитие, студентка обнаружила, что охранник был на посту. После инцидента мужчина на работу якобы не выходил. По ее словам, она решилась на огласку, так как переживает, что сотрудник ЧОП может вернуться на работу.

«Не чувствую себя в безопасности. Этот человек знает, в какой я комнате, как меня зовут», — поделилась переживаниями девушка.

Ранее в Тюмени студентка-химик подожгла ресторан по указанию телефонных мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами