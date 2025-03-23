Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нефтеюганске двухлетний ребенок наглотался магнитов и попал в больницу

В Югре врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Хирурги Нефтеюганской окружной клинической больницы спасли двухлетнего ребенка, который наелся магнитных шариков. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик был доставлен в больницу с подозрением на сахарный диабет в тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости мальчика несколько инородных тел. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Врачами больницы была выполнена лапаротомия, на которой был выявлен разлитой перитонит, а также перфорации кишечника в трех местах и 11 мелких шарообразных магнитов в свободной брюшной полости, сцепленных между собой», — рассказали медики.

После операции мальчик был переведен в больницу Сургута, его состояние остается тяжелым. Магниты притянулись друг к другу и перфорировали стенки брюшной полости и кишечника.

Ранее российские врачи спасли ребенка с девятью магнитами в кишечнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами