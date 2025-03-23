В Нефтеюганске двухлетний ребенок наглотался магнитов и попал в больницу

Хирурги Нефтеюганской окружной клинической больницы спасли двухлетнего ребенка, который наелся магнитных шариков. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик был доставлен в больницу с подозрением на сахарный диабет в тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости мальчика несколько инородных тел. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Врачами больницы была выполнена лапаротомия, на которой был выявлен разлитой перитонит, а также перфорации кишечника в трех местах и 11 мелких шарообразных магнитов в свободной брюшной полости, сцепленных между собой», — рассказали медики.

После операции мальчик был переведен в больницу Сургута, его состояние остается тяжелым. Магниты притянулись друг к другу и перфорировали стенки брюшной полости и кишечника.

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