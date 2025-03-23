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В Стерлитамаке мужчина бродил по улице с ножом и перцовкой и кидался на прохожих

Mash: в Башкирии полицейские отпустили мужчину, который угрожал прохожим ножом

Житель Стерлитамака несколько дней преследовал соседей по многоэтажке, злоумышленник бродил по улице, вооруженный ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Жители многоэтажки по улице Свердлова не могут найти управу на буйного соседа. Мужчина бродит по улице, вооруженный ножом и перцовой, и пугает прохожих, в том числе детей.

Несколько дней назад он гнался во дворе за молодым человеком, а затем набросился на другого с перцовкой. По словам местных жителей, полицию они вызывали уже дважды. В первый раз стражи порядка не нашли злоумышленника, успевшего сбежать, во второй раз дебошира задержали и доставили в отдел полиции, но спустя три часа отпустили.

До этого сообщалось, что в Заводском районе Новокузнецка школьник напугал местных жителей: мальчик шел по улице с предметом, похожим на автомат. Очевидцы приняли его за мужчину с оружием. Полицейские установили, что 15-летний подросток шел домой от друга и нес в руках пластмассовый автомат. Игрушка не представляла опасности для окружающих. С мальчиком проведена профилактическая беседа.

Ранее пьяный россиянин разгуливал по улице с ружьем и направлял его на детей.

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