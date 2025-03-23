В Новокузнецке неизвестный с собакой пытался заманить ребенка в машину

В Кемеровской области неизвестный мужчина пытался заманить девочку в машину, ребенок не поверил рассказам незнакомца и убежал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижний Новгород без цензуры».

О произошедшем в социальных сетях рассказала мать несовершеннолетней. По словам женщины, к ее дочери на парковке подошел неизвестный мужчина с собакой и попросил девочку помочь ему посадить в машину щенка.

Ребенок не поверил незнакомцу, убежал домой и рассказал обо всем родителям. На записи уличных камер видеонаблюдения злоумышленник не попал. В региональном МВД инцидент пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле женщина, назвавшая себя внебрачной дочерью президента, пыталась похитить школьника. Она назвала его «самым лучшим ребенком», предложила деньги, просила его подарить или показать ей дневник, а также настойчиво предлагала проводить его до школы. Полицейские опросили тагильчанку и выяснили, что у нее имеются психические расстройства. Спецбригада скорой помощи доставила женщину в больницу.

Ранее женщина запрыгнула на машину мужа, который пытался похитить их общую дочь.